عرعر 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واساختتمَ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم البرنامج التوعوي "تعزيز سلسلة القيمة لمنتجات الصوف والحليب"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الذي استمر 4 أيام على مسرح فرع الوزارة بمدينة عرعر.وتناول البرنامج الذي شارك فيه عدد من المتخصصين في هذا المجال وحضره عدد كبير من مربي ومربيات المواشي بالمنطقة، عدة محاور أبرزها دور المرأة والشباب في سلسلة القيمة لقطاع الثروة الحيوانية، والتغذية الراجعة من مربي الماشية وأصحاب المصلحة ،بهدف تعزيز قيمة الممارسات السليمة في إدارة قطيع الماشية والاستفادة من الثروة الحيوانية بشتى المجالات .// انتهى //21:16ت م0153