جدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسانطلق - اليوم - في جدة اجتماع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، بحضور فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وممثلي القطاع الخاص والمسؤولين من البلدين .ورحَّبَ المهندسُ الفالح - في كلمته الافتتاحية- بفخامة رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرزيوييف والوفد المرافق له، مؤكدًا أن إقامة هذا الاجتماع يأتي من أهمية تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.وأكد معاليه حرص المملكة على تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في كل من أوزبكستان والمملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تزخر بها المملكة في جميع القطاعات الاستثمارية، منوهاً إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة يهدف لتقوية التعاون بين الشركات السعودية والأوزبكية لبحث توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين في جميع القطاعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المملكة ومن خلال رؤية 2030 أصبحت من الدول الأكثر تنافسية عالمياً، وطورت إمكانات هائلة لتوسيع علاقتها الاستثمارية والتجارية مع مختلف دول العالم بشكل كبير.الجدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في إطار سعي البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبرى، ودفع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز استغلال الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.// انتهى //21:30ت م0155