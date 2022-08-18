الأمم المتحدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسدعت منسِّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان، سارة بيسولو نيانتي، اليوم، إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة أزمة المساعدات الإنسانية في البلاد وإنهاء الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.وأكدت نيانتي - في بيان صحفي- أن الأمر يتطلَّب مجموعة من الشركاء لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمة، إلى جانب بذل جهود جماعية عاجلة لمساعدة السكان الضعفاء في جنوب السودان.وأشادت بعمال الإغاثة والمجتمعات والسلطات المحلية والمستجيبين الأوائل الذين يقدمون المساعدة المنقذة للحياة لآلاف الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.// انتهى //21:32ت م0156