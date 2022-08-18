الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واساختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم ، مشروع " نبضات وردية " للفتيات ، الذي أُقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، واستمر خمسةَ أسابيع .ويهدف البرنامج الى تعزيز القيم المجتمعية،وإكساب الفتيات المهارات اللازمة لتنمية وبناء الشخصية، بالإضافة الى تطوير الذات للوصول الى الأهداف والغايات التي يسعى الفرد لتحقيقها.وتضمَّن البرنامجُ إقامة دورات تدريبية وورش عمل تناولت مجالات تطوير الذات، ومهارات العرض والإلقاء، والتجارة الإلكترونية، ومهارات التفكير، وكتابة قصة قصيرة، وفن إعادة التدوير، والديكوباج ، والتجميل والشعر، بالإضافة إلى تنظيم برامج ثقافية، وأنشطة ترفيهية تنمِّي روحَ التواصل الفعَّال وتعود بالفائدة على المشاركات.// انتهى //21:42ت م0158