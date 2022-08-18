الجزائر 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022م واسارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر إلى 37 شخصاً وإصابة 183 آخرين في عدد من المحافظات الجزائية.وأوضح الدفاع المدني الجزائري تمكن وحداتها من إخماد عدة حرائق بكل من قالمة وجيجل، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على بقية الحرائق المندلعة بكل من سوق أهراس وسكيكدة والطارف وسطيف،وتيبازة وتيزي وزو.وكانت آخر حصيلة معلنة في وقت سابق وفاة 26 شخصًا، إلى جانب إتلاف آلاف الهكتارات من الغابات.// انتهى //21:54ت م0159