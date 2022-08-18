عام / ارتفاع ضحايا حرائق غابات الجزائر إلى 37 شخصاً
الخميس 1444/1/20 هـ الموافق 2022/08/18 م واس
الجزائر 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022م واس
ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر إلى 37 شخصاً وإصابة 183 آخرين في عدد من المحافظات الجزائية.
وأوضح الدفاع المدني الجزائري تمكن وحداتها من إخماد عدة حرائق بكل من قالمة وجيجل، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على بقية الحرائق المندلعة بكل من سوق أهراس وسكيكدة والطارف وسطيف،
وتيبازة وتيزي وزو.
وكانت آخر حصيلة معلنة في وقت سابق وفاة 26 شخصًا، إلى جانب إتلاف آلاف الهكتارات من الغابات.
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