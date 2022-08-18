الطائف 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف مساء اليوم، معرض صناع العطور في نسخته الثانية، وذلك في منتزه الردف.و كان في استقبال سموُّه لدى وصوله أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.واطلع سموُّه على مجموعة من الأجنحة المتخصصة في صناعة العطور، التي تحتوي على مجموعة من المنتجات الطبيعية وتركيباتها المتنوعة، مستمعاً لشرح مفصل عن المعرض والمقتنيات التي يحتويها، والعلامات التجارية المحلية الوطنية و العالمية المشاركة، التي تعتمد في صناعتها على الزيوت العطرية والمستخلصات النباتية، وكذلك مشتقات عطر ودهن الورد الطائفي.وأكد سموُّه أن مثل هذه المعارض عامل جذب رئيسي للعديد من الزوار والسياح المهتمين بالعطور المتميزة في محافظة الطائف، إضافة إلى مُصنعي العطور والخبراء، وهدف حقيقي للمهتمين في خوض تجربة صناعة العطور، موضحاً سموُّه أن محافظة الطائف حريصة على تقديم النماذج النوعية لأهالي وزوار المحافظة، من خلال مجموعة الخيارات الترفيهية والثقافية والتجارية المتنوعة، وتمكين المواهب الوطنية من تقديم إبداعاتها في صناعة العطور، ومنافسة المتاجر المحلية والعالمية.ويتوقع أن يشهد معرض صناع العطور في نسخته الثانية إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار، حيث يضم المعرض كبرى شركات العطور والبخور والعود في المملكة، وتستمر فعالياته حتى 31 أغسطس 2022م.// انتهى //22:22ت م0162