جدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسدعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات العاجلة لجمهورية السودان، إثر الفيضانات والسيول العارمة التي اجتاحتها، مما تسببة في محاصرة المئات من السكان في العاصمة الخرطوم وبعض مدن الولايات في منازلهم، وتكبيدهم خسائر فادحة في الممتلكات.وأعرب عن مواساته لأسر المتأثرين ولحكومة السودان إثر هذه الكارثة، مؤكداً التزام منظمة التعاون الإسلامي مواصلة الاتصالات مع الدول والمنظمات لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من آثار هذه الفيضانات ،مشيداً بالدعم الإنساني الذي قدمته بعض الدول الأعضاء والمنظمات الخيرية لمساعدة السلطات في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية .// انتهى //22:45ت م0164