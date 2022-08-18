نيويورك 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 18.72 نقطة، بما يعادل 0.06%, ليغلق عند 33999.04 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 27.22 نقطة أو 0.21%, ليغلق عند 12965.34 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 9.70 نقاط أو 0.23%, ليغلق عند 4283.74 نقطة.‏// انتهى //23:49ت م0172