القاهرة 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واستغلب فريق المصري البورسعيدي على ضيفه فريق الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.ورفع المصري بهذه النتيجة رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها، تعادل فريق غزل المحلة مع مضيفه فريق الجونة سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "خالد بشارة" بمدينة الغردقة، ليرتفع رصيد الجونة إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، كما ارتفع رصيد المحلة إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق فيوتشر أمام ضيفه فريق سيراميكا كيلوبترا بهدف لكل منهما في المباراة جمعتهما على ملعب السلام بالقاهرة، ليرتفع رصيد فيوتشر إلى 50 نقطة في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد سيراميكا إلى 36 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //00:37ت م0003