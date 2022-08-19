كانبيرا 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان صادر عن مكتبها أن أستراليا ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون دولار أسترالي إلى سريلانكا لمساعدتها على تلبية الاحتياجات الغذائية والرعاية الصحية العاجلة ، في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 70 عامًا.وقال البيان" إن هذا الدعم الإضافي سيتم تقديمه من خلال وكالات الأمم المتحدة وسيرفع قيمة المساعدات الإنمائية الأسترالية المقدمة إلى سريلانكا إلى حوالي 75 مليون دولار أسترالي".// انتهى //05:49ت م0012