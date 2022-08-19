مكة المكرمة 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأقامت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني خلال الأسبوعين الماضين من الشهر الحالي عددا من المحاضرات التوعوية في إسعاف حالات الغرق استفاد منها 1213 فردا من أفراد الدفاع المدني ضمن برنامج سفير الحياة في العاصمة المقدسة ومحافظات جدة و الطائف و الجموم، ومدركة وعسفان.وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أن هذه المحاضرات تأتي تزامنا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وما ينتج عنها من حالات غرق في الأودية والشعاب ومجاري السيول، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية.وبينت الهيئة أن المحاضرات التدريبية في الإسعافات الأولية تضمنت موضوعات متعددة، مشيرة إلى أنه يقوم على هذه الدورات نخبة من المدربين المتميزين بهيئة الهلال الأحمر السعودي والذين لهم خبرة طويلة في التدريب، كما يتم استكمال البرنامج التكاملي والمعد خصيصا لمراكز الدفاع المدني حتى الوصول إلى الأعداد المستهدفة.// انتهى //06:02ت م0013