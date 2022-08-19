إسلام آباد 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بدء موجة جديدة من الأمطار الموسمية الغزيرة في المناطق الجنوبية من باكستان، في الوقت الذي تعاني فيه تلك المناطق من أزمة الفيضانات والسيول بسبب الموجة السابقة للأمطار.واهتمت بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم منحة إضافية لمساعدة باكستان في دعم المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ألحقت أضراراً في أجزاء مختلفة من البلاد.وأخبرت عن إعلان الحكومة الباكستانية رفع الحظر عن استيراد السلع الكمالية تلبية لشرط صندوق النقد الدولي وسحب ضريبة المبيعات الثابتة المفروضة على التجار.وتناولت في الشأن الإقليمي والدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي دمر مسجداً في العاصمة الأفغانية كابل إلى 21 قتيلاً وعشرات الجرحى، وسقوط قتلى وجرحى في الصين جراء الفيضانات وموجات الحر، وإعلان منظمة الصحة العالمية بأن لقاح جدري القردة ليس علاجاً ناجحاً.// انتهى //07:02ت م0014