المدينة المنورة 21 محرم 1444هـ الموافق 19 أغسطس 2022م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات المهد واليتمة وبدر والفقرة ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .// انتهى //07:26ت م0017