طوكيو 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 80ر25 نقطة أو ما يعادل 09ر0% ليصل إلى 94ر28967 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 38ر5 نقطة، أو27ر0% ، ليصل إلى 88ر1995 نقطة.// انتهى //07:37ت م0018