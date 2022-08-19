اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1444/1/21 هـ الموافق 2022/08/19 م واس
طوكيو 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 80ر25 نقطة أو ما يعادل 09ر0% ليصل إلى 94ر28967 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 38ر5 نقطة، أو27ر0% ، ليصل إلى 88ر1995 نقطة.
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