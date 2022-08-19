القاهرة 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ضرورة تطوير السياسات النقدية، لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة الموارد من العملات الأجنبية.وتناقلت تشديد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة إيجاد حلول فعالة وعاجلة للتحديات الدولية القائمة وفي مقدمتها التباطؤ في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الحبوب والسلع الغذائية.ورصدت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إعلان السلطات السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول التى تجتاح البلاد منذ أيام إلى 77 قتيلًا.// انتهى //09:08ت م0019