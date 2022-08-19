بانكوك 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس البرلمان في مملكة تايلند شون ليكباي اليوم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بانكوك عصام بن صالح الجطيلي، ورؤساء اللجان البرلمانية.ورحب رئيس البرلمان بالشيخ العنزي في مملكة تايلند، متمنياً أن تسهم زيارته في متانة العلاقات بين المملكة وتايلند التي تشهد تطورًا كبيرًا ونموًا للمصالح المشتركة بين البلدين، مشيدًا بالتطور الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.ونوّه رئيس البرلمان التايلندي بإنشاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - التايلندية التي ستعزز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات البرلمانية، مثنيًا على الخدمات التي قدمتها المملكة للشعب التايلندي ، مشيدًا بالدعم السخي الذي قدمته المملكة في إقامة مسابقة كبرى على المستوى الوطني لحفظ القرآن الكريم لأبناء الشعب التايلندي.وأكد وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية من جانبه حرص القيادة الرشيدة على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وتايلند في مختلف المجالات، مبينًا أن المملكة تسعى دائماً لنشر قيم الإسلام السمحة وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب لبناء الأوطان وازدهارها.// انتهى //09:25ت م0020