بكين 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات شمال غربي الصين إلى 17 شخصًا, وظل 17 آخرون في عداد المفقودين.وأفادت إدارة الطوارئ بمقاطعة تشينغهاي أنه جرى إنقاذ 20 شخصا, مع استمرار نحو 4500 من رجال الإطفاء والأمن وموظفي الاستجابة للطوارئ والسكان المحليين للبحث عن المفقودين.الجدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة اجتاحت الأربعاء الماضي قرى مقاطعة تشينغهاي أسفرت عن حدوث فيضانات وانهيارات طينية مفاجئة وتسببت في تغيير مسارات الأنهار.// انتهى //10:56ت م0024