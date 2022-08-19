تونس 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيّد مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، قدّم له التعازي في وفاة عدد من المواطنين الجزائريين إثر الحرائق التي اشتعلت بمناطق متعدّدة في البلاد، متمنيا أن يمنّ الله تعالى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجزائر من كل مكروه وشرّ.ونقلت فحوى كلمة للرئيس قيس سعيد إثر مصادقته على دستور تونس الجديد قال فيها:"إنه تجرى تصحيح مسار الثورة والتاريخ في تونس، معلنا بهذه المناسبة أن الفترة القادمة ستشهد وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص".وأخبرت الصحف أن تونس وجهت فرق وشاحنات إطفاء إلى الجزائر للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات التي نشبت بالعديد من المحافظات، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا تلك الحرائق إلى 37 شخصاً وإصابة 183 آخرين.ورصدت في شأن آخر بيان للأمم المتحدة كشفت فيه أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن منذ منتصف يوليو الماضي تسببت بوفاة عشرات الأشخاص، وتضرر عشرات الآلاف الآخرين في عدد من المحافظات، فيما أعلنت حالة التأهب لمواجهة غزو الجراد الصحراوي.// انتهى //10:57ت م0026