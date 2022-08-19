الرباط 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن إطلاق المغرب والمنظمة العالمية للهجرة، منصة افتراضية للتدريب حول مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والوقاية منها، وذلك في إطار جهود المغرب لنشر الوعي بهذه الظاهرة الخطيرة.وأشارت الصحف إلى توقيع الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور الجديد، معلنا أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد، وإرساء المحكمة الدستورية.وتطرقت صحف الرباط إلى لقاء الرئيسين الأوكراني والتركي، والأمين العام للأمم المتحدة أمس في لفيف بأوكرانيا، لمناقشة أنشطة الآلية المنشأة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.وفي بريطانيا، أفادت الصحف أن وزيرة الخارجية ليز تراس تبدو في وضع جيد للغاية لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون في سبتمبر المقبل حسب آخر استطلاعات الرأي.وسلطت صحف الجمعة الضوء على التحديات التي تواجهها اسبانيا والبرتغال مع حرائق الغابات المستمرة في الاشتعال والتي يؤججها ارتفاع درجات الحرارة.كما تحدثت الصحف عن مخلفات الفيضانات التي تجتاح مناطق في نيوزيلاندا ما دفع السلطات إلى إخلاء مئات المنازل.// انتهى //11:06ت م0027