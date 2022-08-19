الخرطوم 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واستسلمت وزارة الصحة السودانية أمس منحة بقيمة (10) ملايين دولار مقدمة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لمكافحة الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار وكوفيد-19، بحضور رئيس مجلسإدارة المصرف العربي الدكتور فهد عبد الله الدوسري.وأوضح الدكتور فهد الدوسري أن المنحة عبارة عن دفعة أولى من المصرف، معربًا عن أمله في أن تكون إضافة لمكافحة أضرار الفيضانات وكوفيد 19.من جانبه عبر وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم عن سروره بتدشين المنحة وتشريف الدوسري ووزير المالية، مبينا أن المنحة توفر عربات مكافحة الملاريا وإسعافات سيتم توزيع حصة الولايات منها، مؤكدًا أن المنحة دفعة قوية للنظام الصحي بالبلاد .// انتهى //12:50ت م0028