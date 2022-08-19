الخرطوم 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على إعراب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن بالغ الحزن والأسى لحكومة جمهورية السودان، في ضحايا الفيضانات والسيول التي وقعت في عدد من المناطق البلاد، مما أدى إلى وقوع حالات وفيات وعدد من الإصابات.وأبرزت تأكيد موقف السودان الثابت بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، عبر آلية التفاوض المعززة بين الدول الثلاث بما يحفظ الحقوق المائية.وعرجت صحف الجمعة على تقدم السودان بخالص تعازيها و عميق مواساتها لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في ضحايا الحرائق التي اندلعت في عدد من محافظات الجزائر، وأدت إلى عدد من الوفيات و الإصابات وخسائر في الممتلكات .ونقلت عن ممثل الاتحاد الأفريقي والناطق باسم الآلية الثلاثية، السفير محمد بلعيش، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن حل الأزمة السودانية، موكدا أن الآلية الثلاثية تدعم أي جهد يشجع الحوار السوداني السوداني.// انتهى //12:57ت م0029