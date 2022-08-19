ولنغتون 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأجبر فيضان الأنهار مئات السكان في مدينة "نيلسون" النيوزيلندية على ترك منازلهم نظرًا لعدم استقرار الأرض التي غمرتها المياه جراء هطول الأمطار الغزيرة لليوم الرابع على التوالي.وأفاد الدفاع المدني في منطقة "نيلسون تاسمان" وهيئة الأرصاد الجوية أن "نيلسون تساقط عليها 172 مليمترا من الأمطار منذ يوم الثلاثاء الماضي , مع تقطع السبل عن بعض البلدات , وغرق الطرق والمنازل تحت المياه.وتعد مدينة "نيلسون" الواقعة على الساحل الشمالي للجزيرة الجنوبية, الأكثر تضررا, حيث جرى إخلاء أكثر من 400 منزل, وإعلان بعض المناطق بها غير صالحة للسكن.// انتهى //13:24ت م0031