الرباط 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسدعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى التضامن لتعزيز برامج المساعدة الاجتماعية والإنسانية داخل وخارج العالم الإسلامي، وحثث الدول والحكومات على إعطاء الأولوية لتمويل القطاع الاجتماعي والإنساني، وتعزيز البرامج في هذا الصدد لدعم النساء والأطفال ضحايا الاضطهاد والحروب والنزاعات.وأوضح بيان صادر عن المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر أغسطس من كل عام، أنها تؤكد التزامها بتعزيز الجهود وتنسيق العمل المشترك في إطار تحالف إنساني شامل من أجل دعم الفئات الأكثر هشاشة، والمتمثلة في الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين والنازحين.وأشادت المنظمة بشجاعة وتفاني المتطوعين الذين يلتزمون بالعمل الإنساني لتحقيق السلام والأمن في العالم، مشيرة إلى المبادرات التي اضطلعت بها لتعزيز قيم السلام والتضامن والرحمة، وترسيخ العمل الإنساني.// انتهى //13:26ت م0032