جيزان 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات صبييا، وأبوعريش، والحرث، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة، والعيدابي، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والعيدابي، وفيفا، وهروب ومركز الفطيحة وعدد من المراكز التابعة للمنطقة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 ليلًا.// انتهى //13:29ت م0033