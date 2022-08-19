القاهرة 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأدان المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي إغلاق السلطات الإسرائيلية سبع منظمات ومؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، والتحريض المباشر على هذه المؤسسات، في تحدٍ سافر للمنظومة الحقوقية الدولية وانتهاك للحقوق والحريات.ودعا المرصد في بيان له اليوم، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى وضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على هذه الجرائم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسسات العمل الأهلي والضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان المستمر عليها.// انتهى //13:52ت م0035