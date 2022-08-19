نيامي 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسلقي ما لا يقل عن 33 شخصًا مصرعهم في فيضانات وانزلاقات أرضية شهدتها النيجر خلال موسم الأمطار الحالي، فيما تضرر أكثر من 70 ألف شخص منذ شهر يونيو الماضي.وأفادت إدارة الوقاية المدني في نيامي أن الأمطار الغزيرة والفيضانات قد تسببت في إصابة المئات ونزوح آلاف آخرين من منازلهم وقراهم علاوة على نفوق 600 رأس من الماشية في ثمانية أقاليم في البلاد, كما دُمرت 24 فصلًا دراسيًا و144 مخزن حبوب وتسببت في إتلاف أطنان من المواد الغذائية.ووفق وزير إدارة الكوارث النيجرية، لاوان ماغاجي أن البلاد تخسر بالمعدل 63 مليون دولار أمريكي، بسبب الفيضانات ومواسم الجفاف كل عام.// انتهى //13:53ت م0036