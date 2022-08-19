صبيا 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واساختتمت إدارة تعليم صبيا أمس برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2022م ، الذي أقيم بمركز الأمير ناصر بن عبد العزيز للموهوبين، بحضور مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي .واستهدف البرنامج الذي تشرف عليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ونفذه قسم الموهوبين بتعليم صبيا ، الطلبة المجتازين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين من الصفوف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، للأعوام 2020 / 2021 / 2022م ، بالتركيز على أربعة مسارات هي العلوم الطبية والحيوية والكيميائية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، والعلوم الهندسية، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية.وأكد مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي أهمية البرنامج في استثمار مواهب واهتمامات الطلاب والطالبات، بهدف صقل مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل، داعيًا لمواصلة الاجتهاد والمثابرة، وتطوير قدراتهم والحفاظ على ما منحهم الله من مكتسبات عقلية ومهارية .وشهد الاختتام تكريم الموهوبين في مجموعات التطبيقات الكيميائية، والتشفير، والروبوت، وطبيب المستقبل، ومجموعة رحلة في عالم الأعداد، كما تم تكريم الفريق التنفيذي من المدربين ومنفذي الحقائب العلمية والمهاية، والفريق التطوعي .// انتهى //14:07ت م0037