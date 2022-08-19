نجران 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة.وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //14:28ت م0039