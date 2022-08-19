حائل 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسوسط أجواء تراثية تأخذ في طابعها وفنونها وأشكالها إلى الماضي توافد أكثر من 20 ألف زائر من داخل مدينة حائل ومن مناطق المملكة ودول الخليج للاستمتاع في مشاهدة فعاليات بيت حائل التراثي في متنزه أجا بارك الترفيهي، وذلك منذ انطلاقته خلال الـ 10 الأيام الماضية.واشتملت الفعاليات على باقة من الأنشطة التراثية منها الأهازيج الشعبية وفعاليات البيت الحائلي بمشاركة فعاليات تراثية من محافظة عنيزة وتراث المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى المأكولات التراثية التي تقدمها الأسر المنتجه ، حيث تنطلق تلك الفعاليات في بيت حائل يومياً من الساعة 6 مساءً و حتى 1 صباحاً .يذكر أن فعاليات بيت حائل افتتحها سمو نائب أمير منطقة حائل بهدف تعريف الزوار بحياة الأجداد في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وحياتهم العامة.// انتهى //14:34ت م0043