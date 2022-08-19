جدة 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسغادر فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان جدة بعد زيارة رسمية للمملكة.وكان في وداع فخامته بمطار الملكِ عبدِالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة، وسفير أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //15:23ت م0045