بيروت 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الثالثة).وجرى خلال شهر يوليو الماضي استقبال 6.059 مريضا في مركز عرسال للرعاية الصحية قُدمت لهم 13.171 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 40% والإناث 60%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 66% والمقيمين 34%.يأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.// انتهى //15:24ت م0046