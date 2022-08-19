بانكوك 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسحضي معرض جسور الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد ممثلة في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات في العاصمة التايلندية بانكوك بزيارة أكثر من 60 ألف مابين شخصيات سياسية وإسلامية وثقافية، الذين يتوافدون للتعرف على ثقافة المملكة وجهودها في نشر الوسطية والاعتدال والعناية بالقرآن الكريم ونشره للمسلمين بالعالم.وأشاد الزوار بما شاهدوه خلال تجولهم في أركان المعرض واطلاعهم على الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث يهدف المعرض في نسخته الأولى لإبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ومناصرة قضاياهم، وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية، والإسهام في محاربة الإرهاب، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.كما يسلط الضوء على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، وتبيِّن قدراته التصنيعية وإمكانياته الإنتاجية، والتعريف بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وإيضاح أهدافها ولوائحها الإجرائية، وعلى هدية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لتوزيع التمور الفاخرة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد من الأركان المختلفة مثل القهوة السعودية، والخط العربي، وذلك بمشاركة خطاطين طوال أيام المعرض.// انتهى //15:26ت م0047