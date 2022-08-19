المهرة 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من السيول في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة.وتضمن التدخل العاجل توزيع 50 خيمة و 50 حقيبة إيوائية وذلك في إطار مشروع طوارئ الإيواء، استفاد منها 300 فرد.يذكر أن محافظة المهرة وعددا من المحافظات الجنوبية والشرقية كانت قد شهدت قبل أيام أمطارا غزيرة، تسببت في محاصرة العديد من المناطق بوادي المسيلة لعدة أيام جراء انقطاع الطرق، الأمر الذي حال دون وصول مئات الأسر إلى الأسواق لتوفير احتياجاتها الضرورية.يأتي ذلك امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المحافظات اليمنية.// انتهى //15:48ت م0048