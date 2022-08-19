بريدة 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسزار سفير دولة غانا لدى المملكة محمد حبيبو تيجاني اليوم, مهرجان تمور بريدة.واطلع خلال زيارته على ساحة السوق بمدينة التمور, وحركة السوق الاقتصادية، وعمليات المزايدات في حراج بيع التمور، والتقى بالمزارعين والباعة (الدلالين).وأشاد السفير بالمهرجان وما يشهده من وفرة وتنوع بالتمور وحركة اقتصادية مثالية، إلى جانب ما يتضمنه من فعاليات وبرامج وأنشطة متميزة تلامس شرائح المجتمع.// انتهى //15:49ت م0049