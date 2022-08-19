حجة 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 14.070 مستفيدًا خلال شهر يوليو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 1.106 أشخاص، وعيادة الباطنية 1.420 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 2.580 مريضًا، فيما استفاد من خدمات العزل 67 شخصًا، وراجع قسم المختبر 1.023 مستفيدًا، كما صرفت الأدوية لـ 5.087 فردًا، وراجع قسم الإحالة الطبية 24 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 2.763 مستفيدًا، وفي الخدمات المساندة استفاد 2.087 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين نُفذ 11 نشاطًا للتخلص من النفايات.// انتهى //16:23ت م0051