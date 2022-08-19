سياسي / الجيش النيجيري يعلن القضاء على أحد قادة تنظيم إرهابي خلال قصف جوي
الجمعة 1444/1/21 هـ الموافق 2022/08/19 م واس
ابوجا 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واس
أعلن الجيش النيجيري عن القضاء على أحد أهم قادة ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، أمينو دني.
وأوضح الجيش النيجيري في بيان أن عملية القضاء على أمينو دني ، العقل المدبر لهجمات التنظيم الإرهابي في الكاميرون والنيجر وتشاد ، جاء من خلال قصف جوي نفذه الجيش النيجيري في محافظة بوسط البلاد خلال اجتماع لعناصر التنظيم في بلدة كوريب .
الجدير بالذكر أن تنظيم "ولاية غرب أفريقيا" كان قد ظهر في عام 2015 يعد مبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابي، وهي متفرعة عن تنظيم "بوكوحرام" الإرهابي الذي يحارب الدولة النيجيرية منذ سنوات.
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