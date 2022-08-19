ابوجا 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأعلن الجيش النيجيري عن القضاء على أحد أهم قادة ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، أمينو دني.وأوضح الجيش النيجيري في بيان أن عملية القضاء على أمينو دني ، العقل المدبر لهجمات التنظيم الإرهابي في الكاميرون والنيجر وتشاد ، جاء من خلال قصف جوي نفذه الجيش النيجيري في محافظة بوسط البلاد خلال اجتماع لعناصر التنظيم في بلدة كوريب .الجدير بالذكر أن تنظيم "ولاية غرب أفريقيا" كان قد ظهر في عام 2015 يعد مبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابي، وهي متفرعة عن تنظيم "بوكوحرام" الإرهابي الذي يحارب الدولة النيجيرية منذ سنوات.// انتهى //16:26ت م0053