حائل 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسيشهد بيت حائل المقام في متنزه أجا بارك، فعاليات يومية لتعليم العرضة السعودية للصغار في مشهد يهدف إلى تعزيز الإرث الوطني العريق والتوعية والتثقيف بأسسها وفنونها إسهاماً في تنمية روح الفخر والعزة بماضٍ راسخ ومجد يضرب في عمق التاريخ.ويشارك الأطفال الزائرون بالتجمل بالزي السعودي لأداء العرضة السعودية، حيث تتعالى أصوات الصغار في أرجاء بيت حائل يشاركهم جَمع من الزوار ممن أعجبوا بتمايل السيوف بأيدي صغيرة بارعة.وتعد العرضة السعودية من الإرث الماضٍ والحاضر وهي أشبه بالرقصة الرسمية للبلاد الدائمة في كل المناسبات والعرضة السعودية عبارة عن رقصة شعبية بدأت كونها إحدى أهازيج الحروب إلا أنها أصبحت تؤدى في أوقات الاحتفالات والأعياد، وفيها يتم إنشاد أبيات شعر شهيرة ، يلي ذلك رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معيّنة، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول، وفيها يرتدي مؤدي العرضة زيا خاصاً.وارتبطت العرضة السعودية ببطولات الملك عبدالعزيز، وتوحيده للمملكة العربية السعودية ؛ ولاقت فعالية تعليم العرضة السعودية في المهرجان اهتمامًا كبيراً من الزوار والزائرات الذين توافدو على صوت الطبول والأهازيج الوطنية ولازال الاهتمام والإقبال متواصلاً .// انتهى //16:39ت م0055