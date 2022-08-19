جدة 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسوقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي وجامعة العلوم الإسلامية الماليزية مذكرة تعاون مثل المجمع خلالها الأمين العام الدكتور قطب مصطفى سانو، وعن الجامعة مديرها الدكتور شريف الدين شعراني.وتهدف المذكرة إلى إلى بناء شراكة إستراتيجية في مجال الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والقدرات العلمية والبحثية للمؤسستين، والدراسة المشتركة للنوازل والقضايا المعاصرة من أجل حسن توجيهها وترشيدها, إلى جانب التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات، وإقامة وِرش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تعقد بمعرفة كل منهما في مجال الاهتمام المشترك بينهما.وعبّر الأمين العام للمجمع عن تطلعه إلى أن تكون هذه المذكرة فرصة سانحة للمجمع للاستفادة من الخبرات والقدرات العلمية التي تعج بها هذه الجامعة، وذلك من خلال استكتاب الباحثين والباحثات من مختلف كلياتها ومعاهدها للمشاركة في دورات المجمع وندواته ومؤتمراته، تعزيزا للتعاون العلمي والبحثي الوثيق بين المؤسستين في مختلف المجالات.من جهته أعرب مدير الجامعة عن تطلّعه إلى مرحلة مزدهرة من التعاون المثمر بين الجامعة والمجمع حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:46ت م0056