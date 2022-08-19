جدة 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسوقَّع الأمين العام لمجمع الفقة الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، والرئيس والمدير التنفيذي للجامعة الدولية المتخصصة في التمويل الإسلامي (INCEIF) الدكتور عزمي عمر، اتفاقية تعاون إستراتيجي بين المؤسستين, وذلك بمقر الجامعة بكوالالمبور.وتهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة إستراتيجية في مجال الاستفادة المتبادَلة من الإمكانات والقدرات العلمية والبحثية للمؤسستين، والدراسة المشتركة لقضايا صناعة المالية والتمويل الإسلامي من أجل تطوير هذا القطاع المهم والنهوض بجهود حوكمته وفق الشريعة ومبادئها، إلى جانب تمكين المؤسستين من التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وإقامة وِرش العمل والتدريب التي تتناول مستجدات ونوازل الصناعة بالتحليل والتطوير والتوجيه.وأوضح الأمين العام للمجمع أن الاتفاقية ستكون فرصة سانحة لاستكتاب الباحثين والباحثات من مختلف كليات ومعاهد الجامعة للمشاركة في دورات المجمع وندواته ومؤتمراته, مبيناً أن المجمع يتطلّع إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي الوثيق مع الفِرَق البحثية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وإلى ما سيقدّمونه من آراء وخبرات تٌسهِم في اتّخاذ القرارات الفقهية المناسبة.وأشار إلى أن الجامعة بما لديها من إمكانات بحثية متقدمة في مجال التمويل الإسلامي، يمكنها أن تُسهِم وبفعالية عبر الخبراء والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية في مختلف القضايا المالية والاقتصادية التي تدخُل ضمن اهتمامات المجمع.// انتهى //16:48ت م0058