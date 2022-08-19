سياسي / السودان تشارك في مؤتمر الحوار التشادي بأنجمينا
الجمعة 1444/1/21 هـ الموافق 2022/08/19 م واس
الخرطوم 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واس
تشارك السودان في مؤتمر الحوار التشادي الذي ينطلق غدا في العاصمة التشادية أنجمينا.
وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق في تصريح اليوم : إن تحقيق السلام الشامل في تشاد له أهمية قصوى للسودان وذلك نسبة للتداخل القبلي والحدود المشتركة وأعداد االاجئين الكبيرة من الطرفين .
ويأتي المؤتمر بعد توقيع الحكومة التشادية والحركات العسكرية والسياسية المعارضة اتفاقاً في الدوحة الأسبوع الماضي يقضي ببدء الحوار الشامل بعد التوقيع مباشرة.
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17:04ت م
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