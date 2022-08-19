الخرطوم 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واستشارك السودان في مؤتمر الحوار التشادي الذي ينطلق غدا في العاصمة التشادية أنجمينا.وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق في تصريح اليوم : إن تحقيق السلام الشامل في تشاد له أهمية قصوى للسودان وذلك نسبة للتداخل القبلي والحدود المشتركة وأعداد االاجئين الكبيرة من الطرفين .ويأتي المؤتمر بعد توقيع الحكومة التشادية والحركات العسكرية والسياسية المعارضة اتفاقاً في الدوحة الأسبوع الماضي يقضي ببدء الحوار الشامل بعد التوقيع مباشرة.// انتهى //17:04ت م0060