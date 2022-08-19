تونس 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022م واسدعت تونس إلى مضاعفة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية التي باتت محدودة في ضوء الارتفاع المتواصل للأشخاص المحتاجين إلى إعانة أكيدة.وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي ينتظم تحت عنوان " يد واحدة لا تصفق"، أن الحكومة التونسية تؤكد أهمية تأمين وضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، داعية الجميع إلى معالجة الأسباب العميقة للمعاناة الإنسانية وفي مقدمتها إنهاء الصراعات وإيجاد تسوية سلمية للنزاعات .// انتهى //17:19ت م0062