عمّان 21 محرم 1443 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة بلغت 0.63 %، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2564.1 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.3 ملايين دينار أردني مقارنة مع 8.9 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 29.4 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 31.3 مليون دينار أردني، مقارنة مع 44.4 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 20.0 مليون سهم، نُفذت من خلال 14424 صفقة.//انتهى//17:19ت م0063