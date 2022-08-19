جدة 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واستتجه أنظار العالم غداً إلى محافظة جدة لمشاهدة بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل "نزال البحر الأحمر"، الذي سيجمعُ بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.ويتضمن الحدث 10 نزالات أخرى عند الساعة السادسة من مساء غد، فيما ينطلق النزال الرئيسي عند الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تأتي استضافة المملكة لهذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، باعتبارها وجهةً عالمية لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى، إلى جانب التنوّع في استضافة الفعاليات والبرامج، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الحكيم مما أسهم في فتح آفاقٍ جديدة للرياضة والرياضيين.وسيشهد يوم الغد إقامة العديد من جولات الملاكمة التي تسبق الحدث الكبير، حيث سيتواجد نخبة من الملاكمين العالميين للوزن المتوسط، يتقدمهم البريطاني كالوم سميث، وبطل العالم للوزن الخفيف السويدي بادو جاك، إلى جانب الملاكمة البريطانية رملا علي، والملاكم السعودي زياد المعيـوف.وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر من عام 2021م، على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م.يُذكر أن "نزال البحر الأحمر "يعد ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح الكبيـر الذي تحقق في النزال الذي أقيم في حلبة الدرعية ديسمبر 2019م، وكسبه البريطاني "أنتوني جوشوا"، متوجاً بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي "آندي رويز" بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.// انتهى //17:48ت م0064