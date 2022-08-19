رياضي / أخضر الطائرة يحصد الفوز الثالث على التوالي في بطولة العين
الجمعة 1444/1/21 هـ الموافق 2022/08/19 م واس
الرياض 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واس
واصل المنتخب السعودي الأول نتائجه المميزة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة بعد أن حقق فوزه الثالث على التوالي وذلك على حساب الجيل الصاعد الجزائري بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 25 / 20، 25 / 20، 25 / 19 ليصبح رصيده النقطي 8 نقاط وقدم اللاعبون مستوى أكثر من رائع تميز بالضربات الساحقة والإرسالات القوية إضافة لحوائط الصد التي حصد فيها المنتخب العديد من النقاط.
وسيخوض الأخضر مواجهته الرابعة غداً السبت أمام العربي الكويتي 4 عصراً بتوقيت السعودية.
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18:15ت م
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