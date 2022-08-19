الرياض 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسواصل المنتخب السعودي الأول نتائجه المميزة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة بعد أن حقق فوزه الثالث على التوالي وذلك على حساب الجيل الصاعد الجزائري بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 25 / 20، 25 / 20، 25 / 19 ليصبح رصيده النقطي 8 نقاط وقدم اللاعبون مستوى أكثر من رائع تميز بالضربات الساحقة والإرسالات القوية إضافة لحوائط الصد التي حصد فيها المنتخب العديد من النقاط.وسيخوض الأخضر مواجهته الرابعة غداً السبت أمام العربي الكويتي 4 عصراً بتوقيت السعودية.// انتهى //18:15ت م0065