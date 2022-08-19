لندن 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأعلنت المملكة المتحدة اليوم، عن تقديم 36 مليون جنيه إسترليني من الدعم المالي لمساعدة المحتاجين في سوريا وشرق أفريقيا وأوكرانيا.وأوضح وزير شؤون جنوب وشرق آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، أن التمويل المقدم من المملكة المتحدة يضمن أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من مساعدة المتضررين في أوكرانيا، والمتضررين من الجفاف في شرق أفريقيا، والصراعات المستمرة في سوريا واليمن وأفغانستان.ويأتي هذا الإعلان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم ضغوطات متزايدة بسبب الآثار المستمرة لجائحة كورونا، وزيادة أثر التغير المناخي، والصراعات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.//انتهى//18:26ت م0067