مقديشو 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسالتقى الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بالعاصمة مقديشو، بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي .وجرى خلال اللقاء بحث جهود السلطات الصومالية للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالإغاثة من الجفاف والدور المطلوب من المنظمات الدولية بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي للمساعدة للتصدي لآثار هذه الأزمة .// انتهى //18:28ت م0068