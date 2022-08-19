إسلام آباد 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، بمقر القيادة في مدينة راولبندي اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا الذي يزور باكستان حالياً .وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين ، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين .// انتهى //18:52ت م0070