سياسي / رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
الجمعة 1444/1/21 هـ الموافق 2022/08/19 م واس
إسلام آباد 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واس
التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، بمقر القيادة في مدينة راولبندي اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا الذي يزور باكستان حالياً .
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين ، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين .
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18:52ت م
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