كينشاسا 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022م واسانعقدت بعاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، القمة العادية 42 لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية تحت عنوان “تعزيز التصنيع بواسطة الصناعة الفلاحية، وتثمين المعادن وسلاسل القيمة الإقليمية لأجل النمو الاقتصادي الشامل والسلس”.وجرى خلال أعمال القمة التي استمرت لمدة يومين استعراض مصادقة الدول الأعضاء على اتفاقيات وبروتوكولات المجموعة وكذا الانضمام إليها وتنفيذها، إلى جانب مناقشة تعديلات حول مقترح لبروتوكول حول تنمية السياحة بالمنطقة، وتعديل معاهدة المجموعة التي تتعلق بالاعتراف ببرلمان المجموعة كمؤسسة للتجمع الإقليمي.كما جرى خلالها انتخاب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، رئيس المجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، خلفا للرئيس الملاوي لازاروس تشاكويرا.وأعرب الرئيس تشيسيكيدي عن تصميمه على تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية والخدمات في المنطقة والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالإستراتيجيات الرئيسة الهادفة إلى تحفيز التكامل الاقتصادي والقضاء على الفقر في المنطقة.مما يذكر أن مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية هي مجموعة إقليمية مكونة من 15 دولة عضو، تأسست في عام 1980 ومقرها في جابورون، ببوتسوانا، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية لأفريقيا الجنوبية.// انتهى //19:13ت م0073