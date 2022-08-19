نجران 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة نجران حملة تطوعية توعوية بعنوان "نجران تستاهل .. وأنتم قدها2".وأوضحت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي والحفاظ على البيئة والحد من أعمال التشوه البصري وزرع مفهوم جودة الحياة في نفوس جميع أفراد المجتمع، بالاستفادة المثلى من المكتسبات والمنجزات الحضارية، لترسيخها كثقافة وأسلوب حياة، إضافة إلى دعم المواهب وذوي الاهتمامات الرياضية والفنية والحرفية، وإيجاد فرص تطوعية تخدم أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //20:21ت م0076