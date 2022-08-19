الرياض 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسبدأت المنتخبات المشاركة في منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، في التوافد إلى مدينة وهران الجزائرية، حيث وصل أمس منتخب جزر القمر،ووصلت اليوم منتخبات السعودية والمغرب والسودان، فيما من المقرر أن تصل غداً منتخبات ليبيا وتونس وموريتانيا وفلسطين، على أن تصل منتخبات اليمن ولبنان وسوريا وعمان والإمارات بعد غدٍ الأحد، ومن ثم منتخبا مصر والعراق.وسيعقد يوم الاثنين المقبل المؤتمر الصحفي العام الخاص بمدربي المنتخبات؛للحديث عن جاهزية كل منتخب لمنافسات البطولة، التي تنطلق يوم الثلاثاء القادم بأربعة مباريات، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره منتخب فلسطين، والإمارات أمام السودان، وتونس مع ليبيا، وعمان أمام اليمن.وتُعدُّ بطولة كأس العرب للناشئين 2022 إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، التي يستضيفها الاتحاد الجزائري خلال المدة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.وكانت النسخة الأولى أقيمت في عام 2011م واستضافتها المملكة وتوِّج بلقبها المنتخب السعودي، بينما حلَّ منتخب سوريا وصيفاً، وأُقيمت النسخة الثانية عام 2012م في تونس، وتوِّج بها المنتخب التونسي على حساب نظيره المنتخب العراقي، الذي فاز بلقب النسخة الثالثة التي أُقيمت في قطر عام 2014م أمام المنتخب السعودي الذي حلَّ وصيفاً.// انتهى //21:23ت م0079